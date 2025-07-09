Набиуллину и Кравцова объявили в розыск на Украине
На Украине разыскивают министра просвещения России Сергея Кравцова и председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД и службу безопасности Украины (СБУ).
Кравцов был объявлен в розыск по линии СБУ в апреле 2025 г. В частности, ему инкриминируют «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».
Что касается Набиуллиной, то ее разыскивают по линии украинского МВД с января 2023 г. Главу Центробанка России также обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины».
Помимо прочего, Кравцов и Набиуллина также числятся в реестре украинского экстремистского сайта «Миротворец».
1 июля ТАСС писал, что с марта 2022 г. в розыск на Украине объявлен российский кинорежиссер, актер и телеведущий Никита Михалков. Он также включен в список «Миротворца».
4 марта СБУ объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Спецслужба республики заявляла о заочном обвинении Лепсу в связи с поддержкой артистом спецоперации на Украине.