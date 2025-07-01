СБУ объявила в розыск Никиту Михалкова
Российский кинорежиссер, актер и телеведущий Никита Михалков был объявлен в розыск на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных службы безопасности Украины (СБУ).
Уточняется, что Михалков разыскивается в республике с марта 2022 г. Кинорежиссер также числится в реестре украинского экстремистского сайта «Миротворец».
4 марта СБУ объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Тогда в СБУ заявили о заочном обвинении Лепсу в связи с поддержкой артистом спецоперации на Украине. В спецслужбе обратили внимание на его обещание платить российским военным по 1 млн руб. за каждый уничтоженный украинский танк.
8 апреля СБУ заочно предъявила обвинения ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой по четырем статьям уголовного кодекса страны. Ей инкриминировали «посягательство на территориальную целостность Украины», «оправдание и отрицание вооруженной агрессии против страны», действия, направленные на «насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», а также «пропаганду военных действий».