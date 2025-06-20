СБУ оставила в базе розыска главного переговорщика РФ Мединского
Глава переговорной группы России, помощник президента РФ Владимир Мединский все еще находится в базе розыска Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные органов власти республики.
Мединский разыскивается СБУ с 30 мая 2024 г. По данным украинской спецслужбы, Мединский – единственный находящийся в розыске член российской переговорной группы.
Обращается внимание также, что, согласно данным российских органов власти, ни один из членов переговорной группы Киева не числится в розыске в России.
В 2018 г. помощник российского лидера был включен в реестр украинского сайта «Миротворец».
19 июня представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в рамках ПМЭФа, что делегация России сможет прибыть в Стамбул для продолжения переговоров с Украиной после 22 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на третьем раунде переговоров стороны обсудят вопросы гуманитарных обменов, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы.
2 июня в турецком Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась более часа. Стороны условились о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров. Делегации также договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».