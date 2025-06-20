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СБУ оставила в базе розыска главного переговорщика РФ Мединского

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Глава переговорной группы России, помощник президента РФ Владимир Мединский все еще находится в базе розыска Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные органов власти республики.

Мединский разыскивается СБУ с 30 мая 2024 г. По данным украинской спецслужбы, Мединский – единственный находящийся в розыске член российской переговорной группы.

Обращается внимание также, что, согласно данным российских органов власти, ни один из членов переговорной группы Киева не числится в розыске в России.

В 2018 г. помощник российского лидера был включен в реестр украинского сайта «Миротворец».

19 июня представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в рамках ПМЭФа, что делегация России сможет прибыть в Стамбул для продолжения переговоров с Украиной после 22 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на третьем раунде переговоров стороны обсудят вопросы гуманитарных обменов, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы.

2 июня в турецком Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась более часа. Стороны условились о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров. Делегации также договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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