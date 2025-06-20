СБУ оставила в базе розыска главного переговорщика РФ Мединского

2 июня в турецком Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась более часа. Стороны условились о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров. Делегации также договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».