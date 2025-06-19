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Захарова: делегация РФ готова продолжить переговоры с Киевом после 22 июня

Ведомости

Делегация России сможет прибыть в Стамбул для продолжения переговоров с Украиной после 22 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), передает ТАСС.

«Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации», – сказала дипломат.

По словам Захаровой, в Киеве возник «приступ ярости» после того, как Россия добросовестно выполнила договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров. «Запредельные по цинизму комментариями отличились все и функционеры и, к сожалению, журналисты с той стороны», – отметила она.

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на третьем раунде переговоров стороны обсудят вопросы гуманитарных обменов, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что для России является предпочтительным решить проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями.

2 июня в Турции состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась более часа. Тогда стороны приняли решение о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров. 16 июня помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Москва передала тела 1245 погибших солдат и офицеров ВСУ, всего Киев получил тела 6060 бойцов ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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