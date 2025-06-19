Захарова: делегация РФ готова продолжить переговоры с Киевом после 22 июня

По словам Захаровой, в Киеве возник «приступ ярости» после того, как Россия добросовестно выполнила договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров. «Запредельные по цинизму комментариями отличились все и функционеры и, к сожалению, журналисты с той стороны», – отметила она.