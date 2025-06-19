Захарова: делегация РФ готова продолжить переговоры с Киевом после 22 июня
Делегация России сможет прибыть в Стамбул для продолжения переговоров с Украиной после 22 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), передает ТАСС.
«Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации», – сказала дипломат.
По словам Захаровой, в Киеве возник «приступ ярости» после того, как Россия добросовестно выполнила договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров. «Запредельные по цинизму комментариями отличились все и функционеры и, к сожалению, журналисты с той стороны», – отметила она.
19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на третьем раунде переговоров стороны обсудят вопросы гуманитарных обменов, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что для России является предпочтительным решить проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями.
2 июня в Турции состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась более часа. Тогда стороны приняли решение о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров. 16 июня помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Москва передала тела 1245 погибших солдат и офицеров ВСУ, всего Киев получил тела 6060 бойцов ВСУ.