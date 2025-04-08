СБУ заочно предъявила обвинения телеведущей Ольге Скабеевой

Журналистка обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины», «оправдании и отрицании вооруженной агрессии против страны», действиях, направленных на «насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», а также «пропаганде военных действий».