СБУ заочно предъявила обвинения телеведущей Ольге Скабеевой
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения по четырем статьям уголовного кодекса страны ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Журналистка обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины», «оправдании и отрицании вооруженной агрессии против страны», действиях, направленных на «насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», а также «пропаганде военных действий».
Скабеева родилась 11 декабря 1984 г. в городе Волжский Волгоградской области. Политический обозреватель ВГТРК, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия».
4 марта СБУ заочно предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину по трем статьям УК республики. Днем ранее украинское ведомство заочно выдвинуло обвинения народному артисту России Григорию Лепсу (Лепсверидзе) по двум статьям. 25 февраля СБУ заочно предъявила обвинения российскому исполнителю Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Shaman. Его обвинили в публичной поддержке спецоперации.