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СБУ заочно предъявила обвинения телеведущей Ольге Скабеевой

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения по четырем статьям уголовного кодекса страны ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Журналистка обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины», «оправдании и отрицании вооруженной агрессии против страны», действиях, направленных на «насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», а также «пропаганде военных действий».

Скабеева родилась 11 декабря 1984 г. в городе Волжский Волгоградской области. Политический обозреватель ВГТРК, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия».

4 марта СБУ заочно предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину по трем статьям УК республики. Днем ранее украинское ведомство заочно выдвинуло обвинения народному артисту России Григорию Лепсу (Лепсверидзе) по двум статьям. 25 февраля СБУ заочно предъявила обвинения российскому исполнителю Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Shaman. Его обвинили в публичной поддержке спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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