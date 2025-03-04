СБУ заочно предъявила обвинения актеру Ивану Охлобыстину

Актер обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде боевых действий и оправдании и «глорификации» ВС РФ. Как отмечает СБУ, поводом для проверки актера послужило его выступление на Красной площади в сентябре 2022 г. По данным ведомства, актер со сцены призвал к продолжению спецоперации.