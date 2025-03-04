СБУ заочно предъявила обвинения актеру Ивану Охлобыстину
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину по трем статьям Уголовного кодекса республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Актер обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде боевых действий и оправдании и «глорификации» ВС РФ. Как отмечает СБУ, поводом для проверки актера послужило его выступление на Красной площади в сентябре 2022 г. По данным ведомства, актер со сцены призвал к продолжению спецоперации.
После выступления началась лингвистическая экспертиза, которая подтвердила доводы СБУ.
3 марта СБУ также заочно предъявила обвинения народному артисту России Григорию Лепсу (Лепсверидзе) по двум статьям Уголовного кодекса республики. Музыканта обвинили в поддержке спецоперации на Украине, передаче российским военным бронежилетов, продуктов питания и другой помощи. Кроме того, отмечала СБУ, Лепс летом 2023 г. публично пообещал платить по 1 млн руб. за уничтожение танков, используемых украинской армией. Уточняется, что расследование проводили сотрудники службы в Тернопольской области при руководстве областной прокуратуры.
25 февраля СБУ заочно выдвинула обвинения против российского исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Музыканта обвиняют в публичной поддержке спецоперации на Украине.