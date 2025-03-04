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СБУ заочно предъявила обвинения актеру Ивану Охлобыстину

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину по трем статьям Уголовного кодекса республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Актер обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде боевых действий и оправдании и «глорификации» ВС РФ. Как отмечает СБУ, поводом для проверки актера послужило его выступление на Красной площади в сентябре 2022 г. По данным ведомства, актер со сцены призвал к продолжению спецоперации.

После выступления началась лингвистическая экспертиза, которая подтвердила доводы СБУ.

3 марта СБУ также заочно предъявила обвинения народному артисту России Григорию Лепсу (Лепсверидзе) по двум статьям Уголовного кодекса республики. Музыканта обвинили в поддержке спецоперации на Украине, передаче российским военным бронежилетов, продуктов питания и другой помощи. Кроме того, отмечала СБУ, Лепс летом 2023 г. публично пообещал платить по 1 млн руб. за уничтожение танков, используемых украинской армией. Уточняется, что расследование проводили сотрудники службы в Тернопольской области при руководстве областной прокуратуры.

25 февраля СБУ заочно выдвинула обвинения против российского исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Музыканта обвиняют в публичной поддержке спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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