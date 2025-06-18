СБУ объявила Лепса в розыск из-за поддержки спецоперации

Певца объявили в розыск 4 марта 2025 г. В начале того месяца в СБУ заявили о заочном обвинении Лепсу. Причиной стала поддержка артистом спецоперации на Украине. В частности, в СБУ обратили внимание на его обещание платить российским военным по 1 млн руб. за каждый уничтоженный украинский танк.