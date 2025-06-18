СБУ объявила Лепса в розыск из-за поддержки спецоперации
Российский певец Григорий Лепс разыскивается службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные украинских властей.
Певца объявили в розыск 4 марта 2025 г. В начале того месяца в СБУ заявили о заочном обвинении Лепсу. Причиной стала поддержка артистом спецоперации на Украине. В частности, в СБУ обратили внимание на его обещание платить российским военным по 1 млн руб. за каждый уничтоженный украинский танк.
8 апреля СБУ заочно предъявила обвинения ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой по четырем статьям уголовного кодекса страны. Журналистке инкриминировали «посягательство на территориальную целостность Украины», «оправдание и отрицание вооруженной агрессии против страны», действия, направленные на «насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», а также «пропаганду военных действий».
4 марта обвинение со стороны СБУ было заочно предъявлено российскому актеру Ивану Охлобыстину по трем статьям уголовного кодекса республики. Артист обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде боевых действий и оправдании и «глорификации» Вооруженных сил (ВС) РФ.