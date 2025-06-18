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СБУ объявила Лепса в розыск из-за поддержки спецоперации

Ведомости

Российский певец Григорий Лепс разыскивается службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные украинских властей.

Певца объявили в розыск 4 марта 2025 г. В начале того месяца в СБУ заявили о заочном обвинении Лепсу. Причиной стала поддержка артистом спецоперации на Украине. В частности, в СБУ обратили внимание на его обещание платить российским военным по 1 млн руб. за каждый уничтоженный украинский танк.

8 апреля СБУ заочно предъявила обвинения ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой по четырем статьям уголовного кодекса страны. Журналистке инкриминировали «посягательство на территориальную целостность Украины», «оправдание и отрицание вооруженной агрессии против страны», действия, направленные на «насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», а также «пропаганду военных действий».

4 марта обвинение со стороны СБУ было заочно предъявлено российскому актеру Ивану Охлобыстину по трем статьям уголовного кодекса республики. Артист обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде боевых действий и оправдании и «глорификации» Вооруженных сил (ВС) РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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