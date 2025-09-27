Армия России ударила по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс
Российские войска нанесли поражение тяговым подстанциям, которые использовались для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ в Telegram-канале.
Армия России за последние сутки также ударила по местам хранения и пуска беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 138 районах. Для ударов ВС России задействовали авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерию, говорится в сообщении оборонного ведомства.
За сутки средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы и 131 БПЛА самолетного типа, следует из сводки.
Власти Винницкой области Украины сообщили, что в результате массированных ударов ночью зафиксировано попадание в «критическую инфраструктуру». Произошел пожар, который утром был ликвидирован. Движение поездов возобновлено. Кроме того, под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Компания «Укрзализныця» сообщила о повреждениях.
20 сентября Минобороны заявило об ударе по украинским предприятиям разработки оперативно-тактических комплексов «Сапсан» и беспилотников. До этого российские силы нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем.