Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия России ударила по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс

Ведомости

Российские войска нанесли поражение тяговым подстанциям, которые использовались для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ в Telegram-канале.

Армия России за последние сутки также ударила по местам хранения и пуска беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 138 районах. Для ударов ВС России задействовали авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерию, говорится в сообщении оборонного ведомства.

За сутки средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы и 131 БПЛА самолетного типа, следует из сводки. 

Власти Винницкой области Украины сообщили, что в результате массированных ударов ночью зафиксировано попадание в «критическую инфраструктуру». Произошел пожар, который утром был ликвидирован. Движение поездов возобновлено. Кроме того, под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Компания «Укрзализныця» сообщила о повреждениях.

20 сентября Минобороны заявило об ударе по украинским предприятиям разработки оперативно-тактических комплексов «Сапсан» и беспилотников. До этого российские силы нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте