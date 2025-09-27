Shaman назвал партию «Мы» не шуткой

1 сентября Дронов объявил о создании партии «Мы». Это стало подарком главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной в честь ее дня рождения. Политолог Константин Калачев говорил «Ведомостям», что заявление Дронова похоже скорее на личное промо самого певца или Мизулиной и ниша потенциальной новой политической силы «совсем не очевидна».