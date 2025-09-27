Газета
Главная / Политика /

Shaman назвал партию «Мы» не шуткой

Ведомости

Созданная певцом Shaman (Ярослав Дронов) партия «Мы» существует, подтвердил артист у себя в Telegram-канале.

«Партия "Мы" существует. Это не шутка», – сказал он на видео.

Дронов рассказал, что отметить создание партии он и Екатерина Мизулина не смогли по причине подготовки к «Интервидению». Отпраздновать создание партии они решили в Коломне «с песнями и танцами, накрыли стол – блины, самовары».

Shaman сообщил о создании партии «Мы» в подарок Мизулиной

Политика / Власть

1 сентября Дронов объявил о создании партии «Мы». Это стало подарком главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной в честь ее дня рождения. Политолог Константин Калачев говорил «Ведомостям», что заявление Дронова похоже скорее на личное промо самого певца или Мизулиной и ниша потенциальной новой политической силы «совсем не очевидна».

Электоральный юрист Олег Захаров приводил в пример опыт «Партии любителей пива», который показал, что организационные мероприятия требуют большого числа усилий, вовлеченных активистов и благосклонности местных властей.

