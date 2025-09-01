Shaman сообщил о создании партии «Мы» в подарок Мизулиной

Shaman сообщил о создании партии «Мы» в подарок МизулинойОна в любом случае не будет зарегистрирована до ближайших выборов и скорее похожа на промо пары, говорят эксперты
Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) в честь дня рождения подарил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной партию «Мы».
1 сентября Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале видео, в котором Shaman преподносит ей необычный подарок.
«Катю сложно чем-то удивить, но я думаю, что сегодня у меня получится это сделать», – сказал Дронов.
На видео пара гуляет по «русскому лесу». Затем Shaman подводит Мизулину к большому белому коробу, обвязанному лентой в цвет российского флага. Он раскрывается, и из него высыпается много воздушных шаров белого, синего и красного цветов. Внутри короба на постаменте расположен логотип партии «Мы», а за ним – крылья в цвет триколора.
«Екатерина, я дарю тебе на день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этот день. Я дарю тебе партию. И наша с тобой партия будет называться "Мы"», – сказал Shaman. Shaman и Мизулина не стали раскрывать подробности.
По мнению политолога Константина Калачева, заявление Дронова похоже скорее на личное промо самого певца или Мизулиной, и ниша потенциальной новой политической силы «совсем неочевидна».
«Роль молодежной партии у нас играют "Новые люди". Партийно-политическая система, по мнению властей, состоялась. Системе новые игроки не нужны – сказал он «Ведомостям». Теперь в течение года они должны провести съезд. Можно и концерт съездом назвать. Только как с этим регистрироваться. Странная история, которая на системное решение совсем не похожа. Как пиар-повод – дешево и сердито». Калачев отметил, что название «Мы» напоминает об антиутопии Евгения Замятина.
Создание новой партии не исключено, это решаемая задача при наличии ресурсов и непредвзятого отношения чиновников Минюста, рассказал «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Но опыт той же «Партии любителей пива» показывает, что организационные мероприятия требуют большого числа усилий, вовлеченных активистов и благосклонности местных властей, поскольку действующие отделения партии надо создать более чем в половине регионов, отмечает он.
При этом, по словам Захарова, формальные требования к документам довольно сложны и их нельзя выполнить только на ресурсе активизма и волонтерства. Требуется напряженная работа федерального штаба и сторонников в регионах, чтобы полученный на выходе пакет документов удовлетворял всем требованиям Минюста для регистрации партии.
«В этом смысле неочевидно, что партия успеет получить регистрацию под выборы в Госдуму в следующем году», – уточнил эксперт.
Юрист Антон Тимченко сказал «Ведомостям», что создатели партии «Мы» «при эффективной организации и административном везении теоретически могут [успеть]».
Однако, по словам Захарова, для этого должно возникнуть много условий, как зависящих от инициаторов ее создания, так и внешних факторов. Создание конкурента на политическом поле будет явно воспринято в штыки партиями парламентского пула, да и чиновники в регионах к подобным инициативам будут относиться крайне настороженно, если не получат сигнал о содействии созданию новой партии, как необходимой для конфигурации госдумского бюллетеня, объясняет Захаров. «Пока такой нужды объективно не просматривается, и вряд ли новую партию будут тянуть за уши на регистрацию, а без этого быстро и качественно оформить все документы до назначения выборов она просто не успеет», – резюмировал он.