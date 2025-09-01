Shaman сообщил о создании партии «Мы» в подарок Мизулиной

Однако, по словам Захарова, для этого должно возникнуть много условий, как зависящих от инициаторов ее создания, так и внешних факторов. Создание конкурента на политическом поле будет явно воспринято в штыки партиями парламентского пула, да и чиновники в регионах к подобным инициативам будут относиться крайне настороженно, если не получат сигнал о содействии созданию новой партии, как необходимой для конфигурации госдумского бюллетеня, объясняет Захаров. «Пока такой нужды объективно не просматривается, и вряд ли новую партию будут тянуть за уши на регистрацию, а без этого быстро и качественно оформить все документы до назначения выборов она просто не успеет», – резюмировал он.