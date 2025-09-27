Yle: ЕС не включил никель в пакеты санкций из-за потребности в сырье для обороны
В списке мер Еврокомиссии против России по-прежнему отсутствует российский никель, это связано с тем, что европейские страны используют этот металл в промышленности, в том числе оборонной, пишет Yle со ссылкой на финских депутатов Европарламента.
Член комитета по вопросам безопасности и оборонной политики Европарламента Мерья Кюллёнен назвала сложившуюся ситуацию «этически крайне неприемлемой». Она пояснила, что ЕС использует именно российский никель для нужд оборонной промышленности, но «чем больше мы покупаем у России, тем сильнее становится ее военная промышленность». Запрет на импорт привел бы росту цен на никель на мировых рынках, а рабочие места в отрасли оказались бы под угрозой из-за роста затрат, добавила Кюллёнен.
Похожей позиции придерживаются и финские депутаты ЕП Катри Кулмуни и Пекка Товери. По словам Кулмуни, ни одна из стран – членов ЕС, ни Еврокомиссия не ставят под сомнение потребность в российском никеле.
Это металл важен и для автомобильной, и для сталелитейной промышленности, но оборонная промышленность – это «главный фактор», заявила Кулмуни. Решение снизить количество никеля в своей оборонной промышленности станет «выстрелом себе же в ногу», добавил она.
По данным Yle, никель включен в список стратегически важных материалов ЕС, а для НАТО он критически важен из-за нужд оборонной промышленности. Именно поэтому, как отмечает член комитета по вопросам безопасности и оборонной политики Пекка Товери, было принято решение «не трогать» российский никель.