Yle: ЕС не включил никель в пакеты санкций из-за потребности в сырье для обороны

Член комитета по вопросам безопасности и оборонной политики Европарламента Мерья Кюллёнен назвала сложившуюся ситуацию «этически крайне неприемлемой». Она пояснила, что ЕС использует именно российский никель для нужд оборонной промышленности, но «чем больше мы покупаем у России, тем сильнее становится ее военная промышленность». Запрет на импорт привел бы росту цен на никель на мировых рынках, а рабочие места в отрасли оказались бы под угрозой из-за роста затрат, добавила Кюллёнен.