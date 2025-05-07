Профицит никеля на мировом рынке в 2025 году вырастет на 11%Это снизит цены на металл, но они останутся комфортными для «Норникеля», считают аналитики
Переизбыток никеля на мировом рынке в текущем году вырастет на 11% в годовом выражении и достигнет 198 000 т. Такой прогноз содержится в ежегодном обзоре International Nickel Study Group (INSG), с которым ознакомились «Ведомости». Рынок никеля останется в условиях избыточного предложения из-за неопределенности в глобальной торговле и переизбытка производственных мощностей, отмечают в INSG.
Согласно прогнозу, в этом году производство металла увеличится на 6% до 3,74 млн т. Потребление вырастет также на 6% до 3,54 млн т. Организация ожидает роста потребления никеля в производстве нержавеющей стали. Динамика спроса на металл в сегменте производства аккумуляторов в настоящее время ниже прогнозов, но и в нем ожидается рост потребления.
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