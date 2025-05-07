Профицит никеля на мировом рынке в 2025 году вырастет на 11%

Согласно прогнозу, в этом году производство металла увеличится на 6% до 3,74 млн т. Потребление вырастет также на 6% до 3,54 млн т. Организация ожидает роста потребления никеля в производстве нержавеющей стали. Динамика спроса на металл в сегменте производства аккумуляторов в настоящее время ниже прогнозов, но и в нем ожидается рост потребления.