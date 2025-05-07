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Профицит никеля на мировом рынке в 2025 году вырастет на 11%

Это снизит цены на металл, но они останутся комфортными для «Норникеля», считают аналитики
Георгий Бичашвили
Павел Львов / РИА Новости
Павел Львов / РИА Новости

Переизбыток никеля на мировом рынке в текущем году вырастет на 11% в годовом выражении и достигнет 198 000 т. Такой прогноз содержится в ежегодном обзоре International Nickel Study Group (INSG), с которым ознакомились «Ведомости». Рынок никеля останется в условиях избыточного предложения из-за неопределенности в глобальной торговле и переизбытка производственных мощностей, отмечают в INSG.

Согласно прогнозу, в этом году производство металла увеличится на 6% до 3,74 млн т. Потребление вырастет также на 6% до 3,54 млн т. Организация ожидает роста потребления никеля в производстве нержавеющей стали. Динамика спроса на металл в сегменте производства аккумуляторов в настоящее время ниже прогнозов, но и в нем ожидается рост потребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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