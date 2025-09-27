Зеленский пригрозил Москве ответными блэкаутами

18 марта президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону предложил Москве и Киеву на протяжении 30 дней не атаковать объекты энергоинфраструктуры. Российский глава поддержал инициативу и сразу дал соответствующую команду Вооруженным силам РФ. По мнению Киева, мораторий начался 25 марта, когда украинская делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности, Минобороны РФ неоднократно сообщало, что ВСУ продолжают односторонние атаки. В Кремле в апреле заявили, что Украина не может или не хочет соблюдать мораторий и это «катастрофично».