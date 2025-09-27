Эрдоган обвинил «баронов войны» в эскалации на Украине

Президент РФ Владимир Путин и Эрдоган ранее провели переговоры на полях саммита ШОС. Российский президент тогда поблагодарил Анкару за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса и дал понять, что турецкая площадка останется задействованной. Он напомнил, что в Стамбуле с мая 2025 г. прошло уже три раунда прямых переговоров, которые решили ряд вопросов в гуманитарной сфере. В начале сентябре после контактов с президентами РФ и Украины Эрдоган заявил, что главы государств не готовы к личной встрече.