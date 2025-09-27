Эрдоган обвинил «баронов войны» в эскалации на Украине
Турция участвует в решении региональных и глобальных проблем, а «бароны войны» подливали масло в огонь в ходе конфликта на Украине, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на форуме Bosphorus.
Турция, по словам Эрдогана, вносит максимальный вклад в решение проблем благодаря своему «проактивному, инициативному и многомерному подходу» к внешней политике. Анкара делает это в Сирии уже на протяжении 14 лет, и «даже когда многие страны мира отвернулись от сирийского народа, мы никогда не бросали его», подчеркнул турецкий лидер. Затем республика делала «то же самое» во время конфликта России и Украины, добавил он.
«Пока бароны войны подливали масло в огонь, мы работали ради справедливого мира. Теперь мы делаем то же самое в Палестине и секторе Газа», – сказал он (цитата по Milliyet).
Президент РФ Владимир Путин и Эрдоган ранее провели переговоры на полях саммита ШОС. Российский президент тогда поблагодарил Анкару за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса и дал понять, что турецкая площадка останется задействованной. Он напомнил, что в Стамбуле с мая 2025 г. прошло уже три раунда прямых переговоров, которые решили ряд вопросов в гуманитарной сфере. В начале сентябре после контактов с президентами РФ и Украины Эрдоган заявил, что главы государств не готовы к личной встрече.