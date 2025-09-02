Эрдоган заявил о неготовности Путина и Зеленского провести личную встречу
После контактов с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главы государств не готовы к личной встрече. Об этом он сообщил по возвращении с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Milliyet.
Эрдоган положительно оценил подходы Путина и Зеленского к урегулированию украинского конфликта. Кроме того, он рассказал, что выступил с предложением продолжить переговоры по этому вопросу в Турции. По словам Эрдогана, лидеры не отказались от такой инициативы.
Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита ШОС. В ходе беседы стороны обозначили приоритеты в экономике, туризме и энергетике, а также коснулись темы политико-дипломатических усилий по украинскому урегулированию.
Отдельно Путин поблагодарил Анкару за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса и дал понять, что турецкая площадка останется задействованной. Он напомнил, что в Стамбуле с мая 2025 г. прошло уже три раунда прямых переговоров, которые решили ряд вопросов в гуманитарной сфере. «Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», – отметил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга 29 августа заявил, что Кремль сохраняет свою заинтересованность и готовность к переговорам Путина и Зеленского. При этом он отметил, что встреча президентов должна быть хорошо подготовлена, чтобы во время переговоров можно было финализировать наработки.