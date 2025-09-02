Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эрдоган заявил о неготовности Путина и Зеленского провести личную встречу

Ведомости

После контактов с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главы государств не готовы к личной встрече. Об этом он сообщил по возвращении с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Milliyet.

Эрдоган положительно оценил подходы Путина и Зеленского к урегулированию украинского конфликта. Кроме того, он рассказал, что выступил с предложением продолжить переговоры по этому вопросу в Турции. По словам Эрдогана, лидеры не отказались от такой инициативы.

Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита ШОС. В ходе беседы стороны обозначили приоритеты в экономике, туризме и энергетике, а также коснулись темы политико-дипломатических усилий по украинскому урегулированию.

Кремль сохраняет готовность к переговорам Путина и Зеленского

Политика / Международные отношения

Отдельно Путин поблагодарил Анкару за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса и дал понять, что турецкая площадка останется задействованной. Он напомнил, что в Стамбуле с мая 2025 г. прошло уже три раунда прямых переговоров, которые решили ряд вопросов в гуманитарной сфере. «Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», – отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга 29 августа заявил, что Кремль сохраняет свою заинтересованность и готовность к переговорам Путина и Зеленского. При этом он отметил, что встреча президентов должна быть хорошо подготовлена, чтобы во время переговоров можно было финализировать наработки.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных