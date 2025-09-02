Эрдоган заявил о неготовности Путина и Зеленского провести личную встречу

Отдельно Путин поблагодарил Анкару за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса и дал понять, что турецкая площадка останется задействованной. Он напомнил, что в Стамбуле с мая 2025 г. прошло уже три раунда прямых переговоров, которые решили ряд вопросов в гуманитарной сфере. «Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», – отметил он.