Зеленский: Украина уже месяц использует израильскую систему Patriot
Украина уже месяц использует систему ПВО Patriot, которую она получила из Израиля, ожидаются и новые поставки, сообщил журналистам президент республики Владимир Зеленский.
По его данным, этой осенью Украина получит еще две системы противовоздушной обороны Patriot, приводит его слова «РБК-Украина».
«Израильский комплекс работает на Украине. Месяц. Месяц работает. Две системы Patriot мы получаем осенью. Давайте все. Больше о Patriot я не буду говорить», – отметил президент.
В мае стало известно, что Киев получит систему ПВО Patriot, которая базировалась в Израиле и будет отправлена в республику после ремонта. 9 июня сообщалось, что Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны, которые США в прошлом передали еврейскому государству. Системы были на вооружении Израиля в начале 1990-х гг. Зеленский через несколько дней заявил, что Patriot «на территории Украины еще не видели».