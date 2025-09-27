Зеленский: Украина уже месяц использует израильскую систему Patriot

В мае стало известно, что Киев получит систему ПВО Patriot, которая базировалась в Израиле и будет отправлена в республику после ремонта. 9 июня сообщалось, что Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны, которые США в прошлом передали еврейскому государству. Системы были на вооружении Израиля в начале 1990-х гг. Зеленский через несколько дней заявил, что Patriot «на территории Украины еще не видели».