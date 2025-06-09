Украина получила от Израиля системы ПВО Patriot

4 мая The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Украина получит систему ПВО Patriot старой модели, которая базировалась в Израиле. Она будет отправлена в страну после ремонта. Кроме того, обсуждается поставка системы Германией или Грецией. Собеседники издания не стали уточнять, что думает о передаче большего числа Patriot президент США Дональд Трамп. Они также не рассказали, было ли это решение принято до его вступления на пост, во время администрации бывшего американского главы Джо Байдена.