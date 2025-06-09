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Украина получила от Израиля системы ПВО Patriot

Ведомости

Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США в прошлом передали еврейскому государству. Об этом сообщил израильский посол на Украине Михаил Бродский в интервью журналистке Маричке Довбенко.

Дипломат пояснил, что эти системы были на вооружении Израиля в начале 1990-х гг.

«Когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», – уточнил Бродский.

4 мая The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Украина получит систему ПВО Patriot старой модели, которая базировалась в Израиле. Она будет отправлена в страну после ремонта. Кроме того, обсуждается поставка системы Германией или Грецией. Собеседники издания не стали уточнять, что думает о передаче большего числа Patriot президент США Дональд Трамп. Они также не рассказали, было ли это решение принято до его вступления на пост, во время администрации бывшего американского главы Джо Байдена.

26 мая The Washington Post писала о планах Германии поставить Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Уточнялось, что речь идет о более ранних версиях – PAC-2. Их эффективность при перехвате баллистических ракет существенно уступает более современным PAC-3.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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