WP: Германия направит Украине устаревшие ракеты для систем Patriot

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин передаст Киеву ракеты Patriot в дополнение к четырем системам IRIS-T, которые эффективны против крылатых ракет, но не предназначены для борьбы с баллистическими целями. Ожидается, что поставки начнутся после получения разрешения от США, так как Вашингтон сохраняет право вето на реэкспорт своей военной техники. Разрешение было выдано в контексте недавнего украинско-американского соглашения о поставках стратегически важных полезных ископаемых.