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WP: Германия направит Украине устаревшие ракеты для систем Patriot

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Германия планирует поставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot, однако речь идет о более ранних версиях – PAC-2, эффективность которых при перехвате баллистических ракет значительно уступает более современным PAC-3. Об этом сообщает The Washington Post cо ссылкой на европейского дипломата.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин передаст Киеву ракеты Patriot в дополнение к четырем системам IRIS-T, которые эффективны против крылатых ракет, но не предназначены для борьбы с баллистическими целями. Ожидается, что поставки начнутся после получения разрешения от США, так как Вашингтон сохраняет право вето на реэкспорт своей военной техники. Разрешение было выдано в контексте недавнего украинско-американского соглашения о поставках стратегически важных полезных ископаемых.

Украинская сторона настаивает на том, что системы Patriot являются критически необходимыми для защиты от баллистических ударов. По словам высокопоставленного представителя украинской разведки, даже ракеты PAC-3 не гарантируют перехват новейших российских ракет, включая «Орешник».

Несмотря на признание важности этих систем, союзники по НАТО продолжают испытывать затруднения с поиском дополнительных Patriot. Переговоры о возможной передаче еще одной батареи, находящейся в Европе, продолжаются уже несколько недель без ощутимого прогресса. По словам представителя украинской разведки, поставка Patriot – серьезное политическое и стратегическое решение для каждой страны, так как речь идет о компонентах их собственной национальной безопасности.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия.

«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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