WP: Германия направит Украине устаревшие ракеты для систем Patriot
Германия планирует поставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot, однако речь идет о более ранних версиях – PAC-2, эффективность которых при перехвате баллистических ракет значительно уступает более современным PAC-3. Об этом сообщает The Washington Post cо ссылкой на европейского дипломата.
По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин передаст Киеву ракеты Patriot в дополнение к четырем системам IRIS-T, которые эффективны против крылатых ракет, но не предназначены для борьбы с баллистическими целями. Ожидается, что поставки начнутся после получения разрешения от США, так как Вашингтон сохраняет право вето на реэкспорт своей военной техники. Разрешение было выдано в контексте недавнего украинско-американского соглашения о поставках стратегически важных полезных ископаемых.
Украинская сторона настаивает на том, что системы Patriot являются критически необходимыми для защиты от баллистических ударов. По словам высокопоставленного представителя украинской разведки, даже ракеты PAC-3 не гарантируют перехват новейших российских ракет, включая «Орешник».
Несмотря на признание важности этих систем, союзники по НАТО продолжают испытывать затруднения с поиском дополнительных Patriot. Переговоры о возможной передаче еще одной батареи, находящейся в Европе, продолжаются уже несколько недель без ощутимого прогресса. По словам представителя украинской разведки, поставка Patriot – серьезное политическое и стратегическое решение для каждой страны, так как речь идет о компонентах их собственной национальной безопасности.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия.
«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», – сказал он.