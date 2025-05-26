Эксперты оценили вероятность передачи ракет Taurus ВСУ после заявления Мерца
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил сегодня о снятии ограничений по дальнобойности для оружия, передаваемого ВСУ. При этом он не упомянул германо-шведские крылатые ракеты Taurus, отметил в беседе с «Ведомостями» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его мнению, в случае таких поставок это зафиксирует крайне низкий уровень российско-германских отношений и продемонстрирует отсутствие у Берлина желания вести конструктивный диалог.
«Вопрос поставки этих ракет связан с общим решением по дальнобойным системам вместе с США и европейскими партнерами. Германия готова присоединиться к такому формату, поскольку правительство Мерца намерено действовать в логике трансатлантической солидарности», — пояснил эксперт. Он добавил, что Берлин продолжает рассчитывать на стратегическое поражение России в украинском конфликте.
Сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович считает, что реальная эскалация будет определяться не заявлениями, а конкретными действиями: «Похоже, у западных стран не так много вооружений соответствующих классов для оперативной передачи Киеву. Кроме того, Россия уже имеет опыт противодействия таким средствам. Безусловно, расширение зоны возможных ударов осложняет работу наших систем ПВО, хотя эти ограничения и так уже были существенно размыты на практике».
Эксперт отметил, что передаче Taurus ВСУ мешают как политические, так и технические препятствия. По его оценкам, успешный удар западным оружием по российским стратегическим объектам неизбежно приведет к эскалации — как в плане применения более мощных вооружений, так и в расширении географии боевых действий.
Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сегодня подтвердил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальность поставляемого Киеву оружия. Еще осенью 2024 года, будучи кандидатом в канцлеры, Мерц обещал выдвинуть России ультиматум: либо Москва прекращает боевые действия, либо Германия передаст Украине ракеты Taurus и снимет все ограничения на использование дальнобойного оружия.