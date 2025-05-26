Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Эксперты оценили вероятность передачи ракет Taurus ВСУ после заявления Мерца

Ведомости

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил сегодня о снятии ограничений по дальнобойности для оружия, передаваемого ВСУ. При этом он не упомянул германо-шведские крылатые ракеты Taurus, отметил в беседе с «Ведомостями» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его мнению, в случае таких поставок это зафиксирует крайне низкий уровень российско-германских отношений и продемонстрирует отсутствие у Берлина желания вести конструктивный диалог.

«Вопрос поставки этих ракет связан с общим решением по дальнобойным системам вместе с США и европейскими партнерами. Германия готова присоединиться к такому формату, поскольку правительство Мерца намерено действовать в логике трансатлантической солидарности», — пояснил эксперт. Он добавил, что Берлин продолжает рассчитывать на стратегическое поражение России в украинском конфликте.

Сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович считает, что реальная эскалация будет определяться не заявлениями, а конкретными действиями: «Похоже, у западных стран не так много вооружений соответствующих классов для оперативной передачи Киеву. Кроме того, Россия уже имеет опыт противодействия таким средствам. Безусловно, расширение зоны возможных ударов осложняет работу наших систем ПВО, хотя эти ограничения и так уже были существенно размыты на практике».

Эксперт отметил, что передаче Taurus ВСУ мешают как политические, так и технические препятствия. По его оценкам, успешный удар западным оружием по российским стратегическим объектам неизбежно приведет к эскалации — как в плане применения более мощных вооружений, так и в расширении географии боевых действий.

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сегодня подтвердил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальность поставляемого Киеву оружия. Еще осенью 2024 года, будучи кандидатом в канцлеры, Мерц обещал выдвинуть России ультиматум: либо Москва прекращает боевые действия, либо Германия передаст Украине ракеты Taurus и снимет все ограничения на использование дальнобойного оружия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных