Эксперты оценили вероятность передачи ракет Taurus ВСУ после заявления Мерца

Сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович считает, что реальная эскалация будет определяться не заявлениями, а конкретными действиями: «Похоже, у западных стран не так много вооружений соответствующих классов для оперативной передачи Киеву. Кроме того, Россия уже имеет опыт противодействия таким средствам. Безусловно, расширение зоны возможных ударов осложняет работу наших систем ПВО, хотя эти ограничения и так уже были существенно размыты на практике».