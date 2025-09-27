Пезешкиан: Иран и «евротройка» были близки к соглашению по ядерному досье

Переговоры Иран проводил и с США. С начала второго президентства Дональда Трампа стороны провели пять раундов переговоров по ядерной сделке при посредничестве Омана. Шестой раунд был запланирован на 15 июня в Маскате, но он не состоялся после израильских атак по иранским ядерным объектам. Также удары по Ирану нанесли ВВС США.