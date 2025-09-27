Пезешкиан: Иран и «евротройка» были близки к соглашению по ядерному досье
Иран и страны «евротройки» – Великобритания, Германия и Франция – были близки к соглашению по иранской ядерной программе, но Вашингтон сорвал сделку. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«В Нью-Йорке, когда мы говорили о [механизме] snapback [восстановления санкций] с европейцами, мы были достаточно близки к соглашению, но потом они говорили с американцами и меняли свое мнение, искали предлоги», – сказал он (цитата по ТАСС).
Встреча в Нью-Йорке состоялась в рамках 80-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
26 августа в Женеве прошел второй раунд переговоров между Ираном и «евротройкой». В Тегеране подчеркивают, что Европа сама не выполнила условий ядерной сделки 2015 г. и не имеет законных оснований для запуска механизма snapback.
Во время голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая подразумевала продление отказа от санкций против Ирана, «за» высказались Россия, Китай, Алжир и Пакистан (вместо необходимых девяти голосов), а «против» – Дания, Франция, Греция, Великобритания, Словения, США, Панама, Сьерра-Леоне и Сомали. Таким образом, с 28 сентября, спустя месяц после запуска европейцами механизма snapback, автоматически должны быть возобновлены международные санкции, писали «Ведомости».
Переговоры Иран проводил и с США. С начала второго президентства Дональда Трампа стороны провели пять раундов переговоров по ядерной сделке при посредничестве Омана. Шестой раунд был запланирован на 15 июня в Маскате, но он не состоялся после израильских атак по иранским ядерным объектам. Также удары по Ирану нанесли ВВС США.