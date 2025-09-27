Армия Израиля контролирует половину города Газа

Обострение конфликта Израиля и Палестины произошло в октябре 2023 г., после атаки «Хамас» на южные районы Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию в секторе Газа. Согласно информации минздрава Газы, с начала израильского наступления погибли почти 65 000 палестинцев, большинство из которых – женщины и дети.