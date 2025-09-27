Армия Израиля контролирует половину города Газа
Израильская армия заняла половину территории города Газа, наступление на который начала 16 сентября. Об этом сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на источники в южном командовании ЦАХАЛ.
Продвижение армии Израиля сопровождалось массированными ударами. ЦАХАЛ наносил удары более чем по 140 объектам каждую ночь, следует из материала.
На 27 сентября свыше 800 000 из 1 млн жителей города были эвакуированы.
Израильская армия в ночь на 16 сентября начала масштабную военную операцию в городе Газа. Цель операции – уничтожение палестинской группировки «Хамас». «Ведомости» отмечали, что Израиль на начало нового наступления контролировал порядка 75% территории всего сектора Газа.
Обострение конфликта Израиля и Палестины произошло в октябре 2023 г., после атаки «Хамас» на южные районы Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию в секторе Газа. Согласно информации минздрава Газы, с начала израильского наступления погибли почти 65 000 палестинцев, большинство из которых – женщины и дети.