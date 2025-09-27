Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия Израиля контролирует половину города Газа

Ведомости

Израильская армия заняла половину территории города Газа, наступление на который начала 16 сентября. Об этом сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на источники в южном командовании ЦАХАЛ.

Продвижение армии Израиля сопровождалось массированными ударами. ЦАХАЛ наносил удары более чем по 140 объектам каждую ночь, следует из материала. 

На 27 сентября свыше 800 000 из 1 млн жителей города были эвакуированы.

Израильская армия в ночь на 16 сентября начала масштабную военную операцию в городе Газа. Цель операции – уничтожение палестинской группировки «Хамас». «Ведомости» отмечали, что Израиль на начало нового наступления контролировал порядка 75% территории всего сектора Газа.

Обострение конфликта Израиля и Палестины произошло в октябре 2023 г., после атаки «Хамас» на южные районы Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию в секторе Газа. Согласно информации минздрава Газы, с начала израильского наступления погибли почти 65 000 палестинцев, большинство из которых – женщины и дети.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте