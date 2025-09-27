Лавров усомнился в версии Польши об обнаружении российских беспилотников
Беспилотники, которые, как утверждают в Варшаве, были обнаружены на польской территории, не способны преодолеть расстояние от границы России до Польши. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
«Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», – отметил министр.
Он добавил, что Москва предлагала провести консультации между оборонными ведомствами, чтобы «по-деловому, без истерики» разобраться в ситуации, но Варшава отказалась от прямого диалога. Лавров подчеркнул, что Россия никогда не наносит удары по гражданским объектам.