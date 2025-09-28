НАТО усилит присутствие в Балтийском море после инцидентов с дронами в Дании
НАТО объявило об усилении своей миссии в Балтийском море, направив туда фрегат ПВО и другие средства после того, как вблизи военных объектов Дании были замечены неопознанные беспилотники, пишет Reuters.
Альянс заявил, что повысит бдительность в регионе Балтийского моря, используя платформы разведки, наблюдения и как минимум один фрегат ПВО. Представитель НАТО не уточнил, какие страны предоставят дополнительные силы.
Новые средства усилят миссию «Балтийский дозор», запущенную в январе после повреждения подводной инфраструктуры. Ранее в этом месяце НАТО также начала миссию «Восточный дозор» для укрепления обороны восточного фланга.
27 сентября датские власти заявили об обнаружении беспилотников у авиабазы Каруп. В связи с инцидентом воздушное пространство на некоторое время было закрыто для движения гражданских самолетов.
Утром 26 сентября Дания также закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга в связи с замеченным беспилотником. Вечером 22 сентября был первый случай, когда в Дании зафиксировали нахождение дронов. Аэропорт Копенгагена из-за этого приостановил полеты самолетов. Посол России в Дании Владимир Барбин говорил, что инцидент стал попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.