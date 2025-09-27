Над Данией заметили беспилотники
Датские власти заявили об обнаружении беспилотников у авиабазы Каруп. Об этом сообщило издание BT со ссылкой на заявление полиции.
В связи с инцидентом воздушное пространство на некоторое время было закрыто для движения гражданских самолетов.
«Нас интересуют запросы от людей, которые видели что-то в пятницу вечером после наступления темноты недалеко от аэродрома», – сказал изданию глава полиции Центральной и Западной Ютландии Саймон Скелкьер.
Утром накануне Дания также закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга в связи с замеченным беспилотником. Вечером 22 сентября был первый случай, когда в Дании зафиксировали нахождение дронов. Аэропорт Копенгагена из-за этого приостановил полеты самолетов. Посол России в Дании Владимир Барбин говорил, что инцидент стал попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.
26 сентября дроны зафиксировали над немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн севернее Гамбурга. Полиция ФРГ допускала версию шпионажа с использованием БПЛА. Издание NDR отмечало, что в начале сентября спецподразделения полиции ФРГ заблокировали грузовое судно на Кильском канале, которое могло служить базой для запуска дроной.