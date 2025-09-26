Беспилотники зафиксировали недалеко от Гамбурга
Над немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн севернее Гамбурга зафиксировали несколько беспилотников. Об этом сообщило NDR.
«Мы также расследуем любые подозрения в шпионаже и саботаже в этом случае и сохраняем крайнюю бдительность в этой области», – сказала министр внутренних дел федеральной земли Сабина Зюттерлин-Вак.
Она заявила, что полиция допускает версию шпионажа с использованием БПЛА.
NDR отмечает, что в начале сентября спецподразделения полиции ФРГ заблокировали грузовое судно на Кильском канале, которое могло служить базой для запуска дроной.
26 сентября телеканал TV2 сообщил, что воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании закрывалось в связи с замеченным беспилотником. До этого, 22 сентября, датские власти обнаружили дроны над аэропортом Копенгагена. Воздушная гавань приостанавливала полеты самолетов. 25 сентября министр обороны Дании Трульс Лунд Полсен говорил, что замеченные около аэропортов в нескольких городах беспилотники не связаны с Россией.
Российский посол в Дании Владимир Барбин утверждал, что инцидент стал попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.