Беспилотники зафиксировали недалеко от Гамбурга

26 сентября телеканал TV2 сообщил, что воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании закрывалось в связи с замеченным беспилотником. До этого, 22 сентября, датские власти обнаружили дроны над аэропортом Копенгагена. Воздушная гавань приостанавливала полеты самолетов. 25 сентября министр обороны Дании Трульс Лунд Полсен говорил, что замеченные около аэропортов в нескольких городах беспилотники не связаны с Россией.