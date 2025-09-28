Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку
Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не ожидал пятилетнего приговора по делу о финансировании из Ливии. В интервью газете Le Journal du dimanche он признался, что вердикт суда превзошел его худшие ожидания.
Саркози подчеркнул, что суд признал материал агентства Mediapart, послуживший началом расследования, вероятно ложным, и он не был включен в дело. Бывший президент назвал поразительными масштабы усилий по доказательству его вины, указав на многочисленные слушания, аресты и финансовый контроль за семьей.
Саркози назвал приговор ошибкой, заявил о невиновности и расценил вердикт как унижение для Франции.
25 сентября суд Парижа приговорил экс-президента к пяти годам лишения свободы, однако снял с него обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании. При этом суд не установил факта использования ливийских денег в избирательной гонке 2007 г.
Саркози возглавлял страну с 2007 по 2012 гг. В июле его лишили ордена Почетного легиона. Он стал первым президентом Франции, получившим реальный срок, и вторым, утратившим высшую награду государства.