Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку

Ведомости

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не ожидал пятилетнего приговора по делу о финансировании из Ливии. В интервью газете Le Journal du dimanche он признался, что вердикт суда превзошел его худшие ожидания.

Саркози подчеркнул, что суд признал материал агентства Mediapart, послуживший началом расследования, вероятно ложным, и он не был включен в дело. Бывший президент назвал поразительными масштабы усилий по доказательству его вины, указав на многочисленные слушания, аресты и финансовый контроль за семьей.

Саркози назвал приговор ошибкой, заявил о невиновности и расценил вердикт как унижение для Франции.

Экс-президент Франции осужден по делу о финансировании его выборов Каддафи

Политика / Международные новости

25 сентября суд Парижа приговорил экс-президента к пяти годам лишения свободы, однако снял с него обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании. При этом суд не установил факта использования ливийских денег в избирательной гонке 2007 г.

Саркози возглавлял страну с 2007 по 2012 гг. В июле его лишили ордена Почетного легиона. Он стал первым президентом Франции, получившим реальный срок, и вторым, утратившим высшую награду государства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь