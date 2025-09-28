Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку

Саркози подчеркнул, что суд признал материал агентства Mediapart, послуживший началом расследования, вероятно ложным, и он не был включен в дело. Бывший президент назвал поразительными масштабы усилий по доказательству его вины, указав на многочисленные слушания, аресты и финансовый контроль за семьей.