Польша подняла истребители из-за «активности» российской авиации

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 БПЛА. По словам польского премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских беспилотников, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. На это Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Позже в МИД Польши признали украинское происхождение некоторых БПЛА, сбитых ночью 10 сентября.