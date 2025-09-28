Газета
Польша подняла истребители из-за «активности» российской авиации

Ведомости

Польские военные подняли в небо истребители в связи с активностью российской авиации, наносящей удары по территории Украины. Оперативное командование ВС Польши сообщило в соцсети X, что в воздушном пространстве страны начали применяться польские и союзные самолеты.

В заявлении командования уточняется, что оперативный командующий привел в действие все имеющиеся силы и средства в соответствии с установленными процедурами.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 БПЛА. По словам польского премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских беспилотников, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. На это Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Позже в МИД Польши признали украинское происхождение некоторых БПЛА, сбитых ночью 10 сентября.

