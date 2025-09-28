Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Молдавии открылись избирательные участки для выборов в парламент

Ведомости

В Молдавии началось голосование на выборах в парламент. По данным ЦИК, в 07:00 по местному времени в стране открылся 1961 избирательный участок.

Еще 301 пункт для голосования организован за рубежом, они будут работать в соответствии с часовыми поясами стран пребывания.

25 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания Молдавии стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. По ее словам, власти Молдавии настолько боятся выборов, что препятствуют выдвижению кандидатов.

26 сентября ЦИК Молдавии лишила права участия в парламентских выборах в республике и партию «Сердце Молдовы». По версии комиссии, партия не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов. В начале сентября у представителей «Сердце Молдовы» прошли обыски в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий и отмывании денег. Прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых, их отправили под домашний арест.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте