В Молдавии открылись избирательные участки для выборов в парламент
В Молдавии началось голосование на выборах в парламент. По данным ЦИК, в 07:00 по местному времени в стране открылся 1961 избирательный участок.
Еще 301 пункт для голосования организован за рубежом, они будут работать в соответствии с часовыми поясами стран пребывания.
25 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания Молдавии стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. По ее словам, власти Молдавии настолько боятся выборов, что препятствуют выдвижению кандидатов.
26 сентября ЦИК Молдавии лишила права участия в парламентских выборах в республике и партию «Сердце Молдовы». По версии комиссии, партия не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов. В начале сентября у представителей «Сердце Молдовы» прошли обыски в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий и отмывании денег. Прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых, их отправили под домашний арест.