Spiegel: деятельность Бербок в ООН вызвала насмешки в Германии

Выступления и деятельность председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок стали причиной насмешек со стороны жителей ФРГ. Как сообщает Der Spiegel, в Германии ее работа на новом посту вызывает насмешки и стыд, включая видео с ее появлением из такси на каблуках или заказом бубликов.