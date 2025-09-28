Газета
Spiegel: деятельность Бербок в ООН вызвала насмешки в Германии

Ведомости

Выступления и деятельность председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок стали причиной насмешек со стороны жителей ФРГ. Как сообщает Der Spiegel, в Германии ее работа на новом посту вызывает насмешки и стыд, включая видео с ее появлением из такси на каблуках или заказом бубликов.

Издание отмечает, что Дональд Трамп в своей речи раскритиковал продвигаемую Бербок «зеленую экономику». В ответ на критику она, по данным журнала, выслушивала замечания с натянутой улыбкой.

Во время представления России на сессии Генассамблеи ООН у Бербок был отключен микрофон. В офисе Бербок прокомментировали, что отключение микрофона в ходе представления российской делегации было связано с технической проблемой. Там посоветовали обратиться в секретариат ООН.

