Санду: правящая партия Молдавии готова к альянсам только с проевропейцами

28 сентября в Молдавии началось голосование на выборах в парламент. В стране открылся 1961 избирательный участок, еще 301 пункт для голосования организован за рубежом. За два дня до выборов ЦИК Молдавии лишила права участия в них партию «Сердце Молдовы». По версии комиссии, партия не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов. Кроме того, избирком отстранил оппозиционную партию «Великая Молдова» на основании подозрений в незаконном финансировании.