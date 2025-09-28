Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Санду: правящая партия Молдавии готова к альянсам только с проевропейцами

Ведомости

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) готова к формированию коалиций в будущем парламенте только с проевропейскими силами, заявила президент республики Майя Санду.

«Только люди, искренне верящие в европейские ценности, могут сформировать проевропейское большинство в следующем парламенте, и только так мы сможем двигаться вперед», – сказала она на избирательном участке (цитата по ТАСС).

28 сентября в Молдавии началось голосование на выборах в парламент. В стране открылся 1961 избирательный участок, еще 301 пункт для голосования организован за рубежом. За два дня до выборов ЦИК Молдавии лишила права участия в них партию «Сердце Молдовы». По версии комиссии, партия не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов. Кроме того, избирком отстранил оппозиционную партию «Великая Молдова» на основании подозрений в незаконном финансировании.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её