Абрамовича включили в базу «Миротворца»
Российский бизнесмен Роман Абрамович включен в базу украинского сайта «Миртворец», обратило внимание «РИА Новости». Предприниматель находится в базе с 2022 г.
Абрамовича внесли в базу украинского сайта в связи с поддержкой им российской армии, лоббированием интересов властей РФ и поставками оружия.
После начала российской спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции в отношении бизнесмена, заморозила его активы и запретила въезд в страну. Из-за санкций бизнесмен решил продать «Челси». Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов, дальше средства должны были отправить на благотворительность.
В июне 2023 г. Daily Mail писала, что Абрамович не хочет, чтобы 2,3 млрд фунтов, вырученных от продажи «Челси», были направлены на помощь Украине, и считает, что «существенная» часть этой суммы должна дойти и до пострадавших из-за конфликта россиян. Летом 2025 г. стало известно, что Британия пригрозила бизнесмену судом за отказ направить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд).