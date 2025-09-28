Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Абрамовича включили в базу «Миротворца»

Ведомости

Российский бизнесмен Роман Абрамович включен в базу украинского сайта «Миртворец», обратило внимание «РИА Новости». Предприниматель находится в базе с 2022 г. 

Абрамовича внесли в базу украинского сайта в связи с поддержкой им российской армии, лоббированием интересов властей РФ и поставками оружия.

После начала российской спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции в отношении бизнесмена, заморозила его активы и запретила въезд в страну. Из-за санкций бизнесмен решил продать «Челси». Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов, дальше средства должны были отправить на благотворительность.

В июне 2023 г. Daily Mail писала, что Абрамович не хочет, чтобы 2,3 млрд фунтов, вырученных от продажи «Челси», были направлены на помощь Украине, и считает, что «существенная» часть этой суммы должна дойти и до пострадавших из-за конфликта россиян. Летом 2025 г. стало известно, что Британия пригрозила бизнесмену судом за отказ направить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь