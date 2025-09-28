Абрамовича включили в базу «Миротворца»

В июне 2023 г. Daily Mail писала, что Абрамович не хочет, чтобы 2,3 млрд фунтов, вырученных от продажи «Челси», были направлены на помощь Украине, и считает, что «существенная» часть этой суммы должна дойти и до пострадавших из-за конфликта россиян. Летом 2025 г. стало известно, что Британия пригрозила бизнесмену судом за отказ направить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд).