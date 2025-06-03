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Британия пригрозила Абрамовичу судом за отказ направить деньги Украине

Ведомости

Правительство Великобритании может подать в суд на российского бизнесмена Романа Абрамовича, если он не согласится передать в пользу Украины 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд), полученных от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом говорится в совместном заявлении министра финансов королевства Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

«Правительство намерено добиться того, чтобы выручка от продажи футбольного клуба «Челси» пошла на гуманитарные цели на Украине. Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по этому вопросу с Абрамовичем», – цитирует заявление Reuters.

Министры выразили готовность к переговорам, но добавили, что они «готовы добиваться этого через суд, если потребуется».

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 г. за 140 млн фунтов. При бизнесмене футбольный клуб стал пятикратным чемпионом и двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего с момента продажи Абрамовичу клуб завоевал 21 трофей. 10 марта 2022 г. Великобритания ввела санкции в отношении бизнесмена, заморозила его активы и запретила въезд в страну.

Из-за введения санкций бизнесмен решил продать «Челси». Он простил клубу долг в 1,5 млрд фунтов. В мае того же года была закрыта сделка по продаже клуба группе бизнесменов во главе с американцем Тоддом Боэли. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов. Дальше средства должны были отправить на благотворительность.

В июне 2023 г. Daily Mail писала, что Абрамович не хочет, чтобы 2,3 млрд фунтов, вырученных от продажи «Челси», были направлены на помощь Украине, и считает, что «существенная» часть этой суммы должна дойти и до пострадавших из-за конфликта россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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