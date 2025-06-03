Британия пригрозила Абрамовичу судом за отказ направить деньги Украине

«Правительство намерено добиться того, чтобы выручка от продажи футбольного клуба «Челси» пошла на гуманитарные цели на Украине. Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по этому вопросу с Абрамовичем», – цитирует заявление Reuters.