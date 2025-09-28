Трамп встретится с лидерами конгресса из-за угрозы шатдауна правительства
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведет встречу с четырьмя высшими должностными лицами конгресса в связи с угрозой остановки работы правительства. Встреча пройдет за день до крайнего срока, установленного для финансирования работы федерального правительства, в противном случае ему грозит шатдаун, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на представителя Белого дома и другие источники.
По данным собеседников AP, Трамп 29 сентября встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсон, лидером республиканского большинства в сенате США Джоном Тьюном, лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом и лидером сенатского меньшинства Чаком Шумером.
«Президент Трамп вновь согласился на встречу в Овальном кабинете. Как мы неоднократно заявляли, демократы встретятся где угодно, в любое время и с кем угодно, чтобы обсудить двухпартийное соглашение о расходах, которое отвечает потребностям американского народа», – сообщили Шумер и Джеффрис в совместном заявлении.
Они «полны решимости» избежать приостановки работы правительства и решить кризис в сфере здравоохранения, «вызванный республиканцами», говорится в заявлении.
Партии находятся в состоянии противостояния уже несколько дней, поскольку демократы в сенате, как пишет AP, отказываются предоставить необходимое количество голосов для решения о финансировании, которое позволило бы правительству продолжить работу. Демократы, как отмечается, настаивают на ключевых положениях в сфере здравоохранения в обмен на свои голоса: они добиваются продления субсидий, которые помогут людям с низким и средним доходом приобретать страховку в рамках закона о доступном медицинском обслуживании.
19 сентября сенат США отклонил законопроект о краткосрочном финансировании правительства, одобренный палатой представителей, и альтернативное предложение демократов.
Партии должны принять двухпартийное соглашение до 30 сентября, иначе федеральное правительство может частично или полностью прекратить работу в полночь 1 октября – так называемый «шатдаун».