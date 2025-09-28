Трамп встретится с лидерами конгресса из-за угрозы шатдауна правительства

Партии находятся в состоянии противостояния уже несколько дней, поскольку демократы в сенате, как пишет AP, отказываются предоставить необходимое количество голосов для решения о финансировании, которое позволило бы правительству продолжить работу. Демократы, как отмечается, настаивают на ключевых положениях в сфере здравоохранения в обмен на свои голоса: они добиваются продления субсидий, которые помогут людям с низким и средним доходом приобретать страховку в рамках закона о доступном медицинском обслуживании.