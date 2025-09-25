Белый дом поручил разработать план постоянного сокращения штата при шатдауне
Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома поручило федеральным агентствам подготовить план постоянного сокращения персонала, если правительство остановит свою работу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Документ направил директор АБУ Расс Воут. Решение усиливает давление на демократов в сенате, которые требуют от республиканцев восстановить расходы на здравоохранение на сотни миллиардов долларов в качестве условия их продолжения финансирования правительства, пишет WSJ.
Партии должны принять двухпартийное соглашение до 30 сентября, иначе федеральное правительство может частично или полностью прекратить работу в полночь 1 октября – так называемый «шатдаун».
19 сентября сенат США отклонил законопроект о краткосрочном финансировании правительства, одобренный палатой представителей, и альтернативное предложение демократов.
«Ведомости» писали, что в случае шатдауна, согласно опросу, проведенному центром Data for Progress (DP), 59% опрошенных будут винить Трампа и республиканцев в конгрессе (32 и 27% соответственно). Стоит отметить, что DP является левым аналитическим центром.