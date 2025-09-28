Стармера признали самым непопулярным премьер-министром в истории Великобритании

Стармер ранее уже сталкивался с низким рейтингом. Согласно результатам социологического исследования, обнародованного в октябре 2024 г., его деятельность не одобряют 75% британцев и только 16% избирателей поддерживают британского политика. С июля рейтинг лидера правящей Лейбористской партии обрушился на 49 пунктов и составлял минус 38 пунктов. Этот показатель стал худшим среди всех глав правительств с 1978 г., говорилось в отчете компании More in Common.