Стармера признали самым непопулярным премьер-министром в истории Великобритании
Кир Стармер стал самым непопулярным премьер-министром в истории Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса Ipsos.
Рейтинг одобрения Стармера достиг исторического минимума, говорится в публикации. Согласно последнему опросу Ipsos, лишь 13% населения одобряют его работу на посту премьер-министра, в то время как 79% недовольны ею, что «дает ему чистый рейтинг одобрения -66».
Такой результат, как отмечает телеканал, хуже предыдущего рекорда минус 59, установленного экс-премьерами Риши Сунаком в апреле 2024 г. и Джоном Мейджором в августе 1994 г.
Стармер ранее уже сталкивался с низким рейтингом. Согласно результатам социологического исследования, обнародованного в октябре 2024 г., его деятельность не одобряют 75% британцев и только 16% избирателей поддерживают британского политика. С июля рейтинг лидера правящей Лейбористской партии обрушился на 49 пунктов и составлял минус 38 пунктов. Этот показатель стал худшим среди всех глав правительств с 1978 г., говорилось в отчете компании More in Common.