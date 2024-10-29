Рейтинг премьер-министра Британии упал до рекордно низкого уровня за 46 лет
У премьер-министра Великобритании Кира Стармера упал рейтинг до рекордного минимума. Такой результат английский политик получил впервые с момента прихода к власти, передает The Daily Telegraph со ссылкой на опрос компании More in Common.
Согласно результатам социологического исследования, его деятельность не одобряют 75% британцев, и только 16% избирателей поддерживают британского политика. С июля рейтинг лидера правящей Лейбористской партии обрушился на 49 пунктов и сейчас составляет минус 38 пунктов.
Этот показатель стал худшим среди всех глав правительств с 1978 г., говорится в отчете. Настолько низко англичане не оценивали даже работу предыдущего премьера Риши Сунака в момент поражения возглавляемой им Консервативной партии на июльских выборах (минус 37 пунктов). В настоящий момент рейтинг Сунака, наоборот, возрос и составил минус 31 пункт.
В исследовании приняли участие чуть более 1000 британцев старше 18 лет. Опрос проводился в период с 3 по 15 апреля.