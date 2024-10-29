Рейтинг премьер-министра Британии упал до рекордно низкого уровня за 46 лет

Этот показатель стал худшим среди всех глав правительств с 1978 г., говорится в отчете. Настолько низко англичане не оценивали даже работу предыдущего премьера Риши Сунака в момент поражения возглавляемой им Консервативной партии на июльских выборах (минус 37 пунктов). В настоящий момент рейтинг Сунака, наоборот, возрос и составил минус 31 пункт.