Системы ПВО за сутки ликвидировали 230 БПЛА
За сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 230 беспилотников самолетного типа, шесть управляемых авиабомб и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и чешских Vampire. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили тяговые подстанции, используемые для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и техники в районы боевых действий в Донбассе, места сборки и хранения безэкипажных катеров и дронов дальнего действия, районы их запуска и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.
В ночь на 28 сентября силы ПВО ликвидировали 41 беспилотник самолетного типа над регионами России. Российские военнослужащие отразили атаки над Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Новгородской и Самарской областями.
Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и беспилотниками. По данным Минобороны, цели атаки были достигнуты, все назначенные объекты поражены.