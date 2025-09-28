Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Системы ПВО за сутки ликвидировали 230 БПЛА

Ведомости

За сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 230 беспилотников самолетного типа, шесть управляемых авиабомб и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и чешских Vampire. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили тяговые подстанции, используемые для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и техники в районы боевых действий в Донбассе, места сборки и хранения безэкипажных катеров и дронов дальнего действия, районы их запуска и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.

В ночь на 28 сентября силы ПВО ликвидировали 41 беспилотник самолетного типа над регионами России. Российские военнослужащие отразили атаки над Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Новгородской и Самарской областями.

Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и беспилотниками. По данным Минобороны, цели атаки были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте