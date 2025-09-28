Системы ПВО за сутки ликвидировали 230 БПЛА

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили тяговые подстанции, используемые для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и техники в районы боевых действий в Донбассе, места сборки и хранения безэкипажных катеров и дронов дальнего действия, районы их запуска и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.