Песков: Зеленский пытается казаться «бравым воякой» перед европейцами
Президент Украины Владимир Зеленский пытается демонстрировать европейцам и их кураторам, что он «бравый вояка», но положение дел на фронтах говорит об обратном. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, как Россия будет воспринимать попытки атаковать Кремль, о возможности которых, по словам журналиста, рассуждает Зеленский.
«Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормильца, а также кураторам европейцев, что он такой "бравый вояка"», – ответил Песков.
Между тем положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, подчеркнул он. По мнению Пескова, положение дел для Украины неумолимо ухудшается с каждым днем, становятся хуже и переговорные позиции Киева. В этом украинская сторона должна отдавать себе отчет, добавил он.
Зеленский, как стало известно ранее, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». Сообщалось, что украинский лидер допустил возможность нанесения ударов по объектам на территории России, включая Кремль, если Украина получит соответствующее вооружение и если российская сторона продолжит атаки на украинскую энергосистему.