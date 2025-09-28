Газета
Песков: Зеленский пытается казаться «бравым воякой» перед европейцами

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский пытается демонстрировать европейцам и их кураторам, что он «бравый вояка», но положение дел на фронтах говорит об обратном. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Представителя Кремля спросили, как Россия будет воспринимать попытки атаковать Кремль, о возможности которых, по словам журналиста, рассуждает Зеленский.

«Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормильца, а также кураторам европейцев, что он такой "бравый вояка"», – ответил Песков.

Между тем положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, подчеркнул он. По мнению Пескова, положение дел для Украины неумолимо ухудшается с каждым днем, становятся хуже и переговорные позиции Киева. В этом украинская сторона должна отдавать себе отчет, добавил он.

Зеленский, как стало известно ранее, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».  Сообщалось, что украинский лидер допустил возможность нанесения ударов по объектам на территории России, включая Кремль, если Украина получит соответствующее вооружение и если российская сторона продолжит атаки на украинскую энергосистему.

