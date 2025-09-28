Песков: Зеленский пытается казаться «бравым воякой» перед европейцами

Между тем положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, подчеркнул он. По мнению Пескова, положение дел для Украины неумолимо ухудшается с каждым днем, становятся хуже и переговорные позиции Киева. В этом украинская сторона должна отдавать себе отчет, добавил он.