Додон предупредил о планах властей Молдавии аннулировать итоги выборов
Власти Молдавии готовятся отменить результаты выборов в парламент. Об этом заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.
«Победа оппозиции уже очевидна. И мы не должны позволить аннулировать наши голоса», – подчеркнул Додон.
28 сентября в Молдавии началось голосование на парламентских выборах. В 07:00 в стране открылся 1961 избирательный участок. Еще 301 пункт для голосования организован за рубежом, они работают в соответствии с часовыми поясами стран пребывания. К 13:47 явка на выборах достигла 30,03%, что соответствует почти 866 000 проголосовавшим. По данным ЦИК, избирательный процесс проходит штатно, серьезных нарушений нет.
Президент Молдавии Майя Санду после посещения избирательного участка заявила о коррупции на выборах. По ее словам, президент и правоохранители республики сообщали о различных методах, включая попытки подкупа избирателей. Санду уточнила, что на это направлено 100 млн евро и что молодых людей в республике обучали «для дестабилизации». Она заверила, что всю информацию представят правоохранительные органы.