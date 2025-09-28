Додон предупредил о планах властей Молдавии аннулировать итоги выборов

28 сентября в Молдавии началось голосование на парламентских выборах. В 07:00 в стране открылся 1961 избирательный участок. Еще 301 пункт для голосования организован за рубежом, они работают в соответствии с часовыми поясами стран пребывания. К 13:47 явка на выборах достигла 30,03%, что соответствует почти 866 000 проголосовавшим. По данным ЦИК, избирательный процесс проходит штатно, серьезных нарушений нет.