Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду после посещения избирательного участка заявила о коррупции на выборах. По ее словам, правоохранительным органам известно о различных методах.
«Именно ваш голос должен решить судьбу нашей страны, а не купленные голоса. Давайте покажем миру, что Республика Молдова – это не только маленькая страна с большим сердцем, но и страна с достойными людьми, людьми, которые не продадут свою страну ни за 400 леев (20 евро), ни за 400 евро», – сказала она в обращении к гражданам (цитата по ТАСС).
Санду добавила, что она и правоохранительные органы республики говорили о различных методах, в том числе попытках подкупа избирателей. На эти цели потрачено 100 млн евро, утверждает глава государства. По ее словам, известно, что молодых людей из республики обучали «для дестабилизации». Вся информация будет обнародована правоохранителями, добавила Санду.
28 сентября в республике проходят выборы в парламент. Санду 14 сентября обвинила Россию в попытке повлиять на выборы в Молдавии через священников и «распространение пропаганды». Кроме того, политик обвинила Москву в использовании бот-сети «Матрешка» для создания «фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что отличительной чертой кампании стало раскручивание утверждений о вмешательстве России во внутренние дела республики.