Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: все понимают, каким будет ответ России на попытку Киева атаковать Кремль

Ведомости

Президент России Владимир Путин уже говорил, каким будет ответ в случае попыток Украины атаковать Кремль, этот вопрос лучше не обсуждать, заявил пресс-секретарь главы государства журналисту Павлу Зарубину.

«Наш верховный главнокомандующий, президент говорил уже на эту тему. Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают», – сказал он, отвечая на вопрос, как российская сторона будет воспринимать подобные атаки.

Песков также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается демонстрировать европейцам и их кураторам, что он «бравый вояка», но положение дел на фронтах говорит об обратном. По мнению представителя Кремля, положение дел для Украины неумолимо ухудшается с каждым днем, становятся хуже и переговорные позиции Киева. В этом украинская сторона должна отдавать себе отчет, добавил он.

Зеленский, как стало известно ранее, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». Сообщалось, что украинский лидер допустил возможность нанесения ударов по объектам на территории России, включая Кремль, если Украина получит соответствующее вооружение и если РФ продолжит атаки на украинскую энергосистему.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте