Песков: все понимают, каким будет ответ России на попытку Киева атаковать Кремль
Президент России Владимир Путин уже говорил, каким будет ответ в случае попыток Украины атаковать Кремль, этот вопрос лучше не обсуждать, заявил пресс-секретарь главы государства журналисту Павлу Зарубину.
«Наш верховный главнокомандующий, президент говорил уже на эту тему. Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают», – сказал он, отвечая на вопрос, как российская сторона будет воспринимать подобные атаки.
Песков также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается демонстрировать европейцам и их кураторам, что он «бравый вояка», но положение дел на фронтах говорит об обратном. По мнению представителя Кремля, положение дел для Украины неумолимо ухудшается с каждым днем, становятся хуже и переговорные позиции Киева. В этом украинская сторона должна отдавать себе отчет, добавил он.
Зеленский, как стало известно ранее, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». Сообщалось, что украинский лидер допустил возможность нанесения ударов по объектам на территории России, включая Кремль, если Украина получит соответствующее вооружение и если РФ продолжит атаки на украинскую энергосистему.