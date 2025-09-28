Песков: все понимают, каким будет ответ России на попытку Киева атаковать Кремль

Песков также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается демонстрировать европейцам и их кураторам, что он «бравый вояка», но положение дел на фронтах говорит об обратном. По мнению представителя Кремля, положение дел для Украины неумолимо ухудшается с каждым днем, становятся хуже и переговорные позиции Киева. В этом украинская сторона должна отдавать себе отчет, добавил он.