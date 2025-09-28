Захарова обвинила страны Запада в репрессиях против СМИ
Ситуация в сфере свободы доступа к информации в мире ухудшилась. Государства коллективного Запада практикуют запреты, блокировки и другие формы притеснения неугодных СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
В первую очередь, как отметила Захарова, в западных странах давлению подвергаются российские СМИ. Кроме того, альтернативные точки зрения подавляются в этих государствах путем травли «идеологических оппонентов». Их преследуют по политическим мотивам, а счета таких людей замораживают, отметила Захарова.
При этом страны Запада выгораживают своих протеже – Украину и Молдавию, которые, по словам Захаровой уже перешли к «тоталитарной политической цензуре».
«Пользуясь своими позициями в профильных международных структурах, западные псевдодемократии фактически парализуют их работу, не позволяя тем действенно реагировать на различные репрессии в отношении СМИ и их сотрудников», – заявила представитель МИДа.
В результате такой политики, указала Захарова, международная система защиты не работает даже в тех случаях, когда речь идет об умышленных убийствах и терактах против журналистов и военкоров.
В конце июня официальный представитель МИДа объявила, что посол ФРГ будет вызван во внешнеполитическое ведомство в связи с продолжающимся преследованием российских СМИ в Германии. Дипломат напомнила, что российская сторона неоднократно призывала Берлин прекратить давление на журналистов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова, но эти призывы остаются без ответа.