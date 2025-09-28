В конце июня официальный представитель МИДа объявила, что посол ФРГ будет вызван во внешнеполитическое ведомство в связи с продолжающимся преследованием российских СМИ в Германии. Дипломат напомнила, что российская сторона неоднократно призывала Берлин прекратить давление на журналистов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова, но эти призывы остаются без ответа.