Россия заявила Германии протест из-за давления на СМИ
Министерство иностранных дел РФ сообщило, что вызвало посла Германии Александра Ламбсдорфа в связи с систематическим давлением на российские средства массовой информации в ФРГ. Берлину был заявлен решительный протест и сделано предупреждение о неизбежных ответных мерах.
В ходе встречи российская сторона осудила продолжающиеся притеснения российских журналистов в Германии, включая попытки ограничить их профессиональную деятельность под различными предлогами. МИД охарактеризовал эти действия как «откровенно недружественные».
27 июня Ламбсдорф прибыл в здание МИД РФ. Дипломат пробыл в министерстве около 10 минут, после чего покинул его и вернулся с переводчиком.
26 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова объявила, что посол ФРГ будет вызван во внешнеполитическое ведомство в связи с продолжающимся преследованием российских СМИ в Германии. Дипломат напомнила, что российская сторона неоднократно призывала Берлин прекратить давление на журналистов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова, но эти призывы остаются без ответа.
19 июня Захарова пообещала принять ответные меры из-за преследования руководителя представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. По ее словам, Россия рассматривает кандидатуры немецких журналистов, которые работают в Москве, для возможных зеркальных шагов.