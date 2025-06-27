Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф прибыл в МИД РФ
Посол Германии в России Александр Ламбсдорф прибыл в здание МИД РФ, где, как ожидается, ему объявят об ответных шагах в связи с действиями немецких властей против российских журналистов. Его прибытие зафиксировали журналисты у входа в министерство.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что посол будет вызван в министерство в связи с продолжающимся преследованием российских СМИ в Германии. По ее словам, Москва неоднократно призывала Берлин прекратить давление на российских журналистов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова, однако эти призывы остаются без ответа.
19 июня Захарова предупреждала о возможных мерах в ответ на действия ФРГ против главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Тогда она заявила, что Россия рассматривает кандидатуры немецких журналистов, работающих в Москве, для возможных зеркальных шагов и обвинила Германию в намеренном вытеснении российских представителей из информационного поля.