Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф прибыл в МИД РФ

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что посол будет вызван в министерство в связи с продолжающимся преследованием российских СМИ в Германии. По ее словам, Москва неоднократно призывала Берлин прекратить давление на российских журналистов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова, однако эти призывы остаются без ответа.