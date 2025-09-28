«Хамас» заявил о потере связи с двумя израильскими заложниками

В «Хамасе» сообщили, что связь с заложниками Омри Мираном и Матаном Ангрестом была потеряна из-за «военных операций и ожесточенных ударов в районах Сабра и Тель-эль-Хава города Газа за последние 48 часов». Военное крыло в заявлении потребовало, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвела войска к югу от одной из улиц и прекратила воздушные вылеты на 24 часа. Так можно будет предпринять попытки эвакуации заложников, заявили в группировке.