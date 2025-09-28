Газета
Главная / Политика /

«Хамас» заявил о потере связи с двумя израильскими заложниками

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» заявила, что из-за военных действий в секторе Газа была потеряна связь с двумя израильскими заложниками. Об этом со ссылкой на заявление военного крыла движения пишет The Times of Israel.

В «Хамасе» сообщили, что связь с заложниками Омри Мираном и Матаном Ангрестом была потеряна из-за «военных операций и ожесточенных ударов в районах Сабра и Тель-эль-Хава города Газа за последние 48 часов». Военное крыло в заявлении потребовало, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвела войска к югу от одной из улиц и прекратила воздушные вылеты на 24 часа. Так можно будет предпринять попытки эвакуации заложников, заявили в группировке.

По данным израильского МИДа, сейчас в плену палестинских боевиков в Газе остаются 48 человек, похищенных «Хамасом» во время нападения на Израиль 7 октября 2023 г.

25 сентября Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп представил новый план урегулирования конфликта в Газе на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран в Нью-Йорке. Ключевым элементом плана является идея отправки в сектор военного контингента из арабских государств для стабилизации ситуации после завершения боевых действий. Также в предложении предусмотрено одномоментное освобождение «Хамасом» всех заложников. Затем Трамп объявил, что мирная сделка по сектору Газа, «похоже, достигнута».

