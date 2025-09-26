Газета
Трамп: сделка по остановке боев в Газе, «похоже, достигнута»

Ведомости

Мирная сделка по сектору Газа, «похоже, достигнута», объявил президент США Дональд Трамп. Она предполагает завершение конфликта и возвращение израильских заложников.

«Сделка по Газе, похоже, достигнута. Мы близки к сделке по Газе. Я думаю, что в рамках этой сделки мы вернем заложников, завершим войну», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Американский лидер также заявил, что не позволит Израилю аннексировать палестинские территории на Западном берегу. Трамп считает, что «пора остановиться».

Дональд Трамп еще раз придумал, как завершить войну в Газе

Политика / Международные новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 сентября прибыл в Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН. Его речь в здании ООН прошла при полупустом зале – делегации стран ушли с его выступления в знак протеста.

25 сентября Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп представил новый план урегулирования конфликта в Газе на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран в Нью-Йорке. Елючевым элементом плана является идея отправки в сектор военного контингента из арабских государств для стабилизации ситуации после завершения боевых действий. Также в предложении предусмотрено одномоментное освобождение «Хамасом» всех заложников.

