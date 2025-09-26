Трамп: сделка по остановке боев в Газе, «похоже, достигнута»
Мирная сделка по сектору Газа, «похоже, достигнута», объявил президент США Дональд Трамп. Она предполагает завершение конфликта и возвращение израильских заложников.
«Сделка по Газе, похоже, достигнута. Мы близки к сделке по Газе. Я думаю, что в рамках этой сделки мы вернем заложников, завершим войну», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Американский лидер также заявил, что не позволит Израилю аннексировать палестинские территории на Западном берегу. Трамп считает, что «пора остановиться».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 сентября прибыл в Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН. Его речь в здании ООН прошла при полупустом зале – делегации стран ушли с его выступления в знак протеста.
25 сентября Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп представил новый план урегулирования конфликта в Газе на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран в Нью-Йорке. Елючевым элементом плана является идея отправки в сектор военного контингента из арабских государств для стабилизации ситуации после завершения боевых действий. Также в предложении предусмотрено одномоментное освобождение «Хамасом» всех заложников.