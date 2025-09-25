Трамп предложил арабским лидерам новый план урегулирования по Газе

Трамп предложил арабским лидерам новый план урегулирования по ГазеОн предполагает ввод арабо-мусульманского контингента и освобождение заложников
Президент США Дональд Трамп представил новый план урегулирования конфликта в Газе на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, ключевым элементом плана, связанным с вопросами безопасности, является идея отправки в сектор военного контингента из арабских и мусульманских государств для стабилизации ситуации после завершения боевых действий. Также в предложении предусмотрено одномоментное освобождение всех заложников, удерживаемых палестинским «Хамасом».
Согласно плану, израильская армия должна вернуться на позиции периода временного перемирия, действовавшего с января по март. После формирования арабо-мусульманского контингента израильские силы полностью покинут Газу.
Жители анклава, по данным FT, не будут подвергаться принудительному переселению, а «Хамас» не будет принимать участия в управлении территорией. Для этого создадут международный надзорный орган, который будет курировать Палестинский комитет во главе с представителями Палестинской национальной администрации (ПНА).
Встреча с Трампом прошла 23 сентября. В ней участвовали лидеры и представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара, Турции и Индонезии. По данным газеты, арабские страны положительно оценили план, но подчеркнули необходимость большего участия ПНА в послевоенном управлении Газой. Отмечается, что реакция Израиля на инициативу пока неизвестна.