СМИ Молдавии сообщили о нарушениях на выборах на участках в Европе

Политолог Ирина Соколова также рассказала «Sputnik Молдова», что в Италии еще месяц назад стало известно о готовящихся фальсификациях со стороны властей Молдавии на участках для голосования за рубежом. По ее словам, из республики в Италию было отправлено 250 000 бюллетеней, открыто 70 участков для голосования. «В Брешии не было никакой необходимости открывать второй участок, он просто пустует», – добавила она.