СМИ Молдавии сообщили о нарушениях на выборах на участках в Европе
Сообщения о нарушениях в ходе голосования на парламентских выборах в Молдавии приходят из ряда европейских стран, где открыты избирательные участки. Об этом пишет агентство «Sputnik Молдова».
По его данным, «тревожные сообщения» о нарушениях поступают из Румынии, Франции, Испании и Германии.
«В Тыргу-Муреше наблюдателей не пустили в участок, во Франции и Испании отказали в аккредитации, в Германии представитель с утра не может попасть к урнам», – говорится в публикации.
Telegram-канал агентства сообщил также об организованном подвозе избирателей к избирательному участку в румынском городе Сибиу.
Политолог Ирина Соколова также рассказала «Sputnik Молдова», что в Италии еще месяц назад стало известно о готовящихся фальсификациях со стороны властей Молдавии на участках для голосования за рубежом. По ее словам, из республики в Италию было отправлено 250 000 бюллетеней, открыто 70 участков для голосования. «В Брешии не было никакой необходимости открывать второй участок, он просто пустует», – добавила она.
28 сентября в Молдавии началось голосование на парламентских выборах. В 07:00 в стране открылся 1961 избирательный участок. Еще 301 пункт для голосования организован за рубежом. По данным ЦИК республики, к 16:00 явка избирателей достигла 40%, в голосовании приняли участие более 1,15 млн избирателей. Перед выборами власти Молдавии запретили несколько оппозиционных партий.