Молдавия перед выбором

Для правящей партии главное – голосование за рубежом. 234 избирательных участка за пределами Молдавии – это почти столько же, сколько внутри страны. Их них всего два в России, а остальные – в Европе и Америке. Кто организует европейские и американские участки? Кто контролирует подсчет? А кто все это оплачивает? Ответ на сайте ЦИК республики: финансирование поступало от USAID и UK Aid, чьи интересы очевидны. При этом ни у кого из оппозиции нет ресурсов, чтобы отправить наблюдателей на 230 точек по всему миру.