Молдавия перед выборомКак президент Санду сталкивает страну к войне
Молдавия, некогда спокойная и достаточно успешная аграрная республика, с приходом Майи Санду к власти превратилась в полигон гибридной войны Запада против России. Страна утратила не только экономическую самостоятельность, но и политический суверенитет. Все ключевые решения, от внешней политики до назначения министров, принимаются не в Кишиневе, а в Брюсселе, Вашингтоне и Берлине. В Молдавии под видом демократии устанавливается жесткий, антинародный режим, управляемый извне.
Санду проиграла выборы и референдум в самой Молдавии в 2024 г., но приписала себе победу за счет голосов из-за границы. По итогам голосования в республике за Санду проголосовали 48,81%, а за ее конкурента Александра Стояногло – 51,19%. Диаспоры в Европе и Америке проголосовали за Санду – 82,71%. Референдум показал похожие результаты: «заграница помогла». Сложно назвать выбором народа это мошенничество, новую схему навязывания гражданам чужой воли. ЦИК формально независимый орган, но на деле давно превратился в инструмент правящей партии PAS.
Для правящей партии главное – голосование за рубежом. 234 избирательных участка за пределами Молдавии – это почти столько же, сколько внутри страны. Их них всего два в России, а остальные – в Европе и Америке. Кто организует европейские и американские участки? Кто контролирует подсчет? А кто все это оплачивает? Ответ на сайте ЦИК республики: финансирование поступало от USAID и UK Aid, чьи интересы очевидны. При этом ни у кого из оппозиции нет ресурсов, чтобы отправить наблюдателей на 230 точек по всему миру.
Тот же трюк будет проделан и на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября. Откроют бесчисленные участки в Европе и Америке, а в России, где находятся минимум 400 000 граждан страны, выделят всего 10 000 бюллетеней на два избирательных участка.