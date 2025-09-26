Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЦИК Молдавии отстранил от выборов партию «Великая Молдова»

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отстранила от парламентских выборов оппозиционную партию «Великая Молдова», сообщил ТАСС.

Партию исключили на основании подозрений в незаконном финансировании. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Партию отстранили от выборов за два дня до голосования.

Глава партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ 27 июля вошла в санкционный список премьер-министра Молдавии Дорина Речана за поддержку усилий лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора.

26 сентября ЦИК Молдавии лишила права участия в парламентских выборах в республике и партию «Сердце Молдовы». По версии комиссии, партия не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов. В начале сентября у представителей «Сердце Молдовы» прошли обыски в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий и отмывании денег. Прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых, их отправили под домашний арест.

25 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания Молдавии стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. По ее словам, власти Молдавии настолько боятся выборов, что препятствуют выдвижению кандидатов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте