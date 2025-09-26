ЦИК Молдавии отстранил от выборов партию «Великая Молдова»

26 сентября ЦИК Молдавии лишила права участия в парламентских выборах в республике и партию «Сердце Молдовы». По версии комиссии, партия не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов. В начале сентября у представителей «Сердце Молдовы» прошли обыски в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий и отмывании денег. Прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых, их отправили под домашний арест.