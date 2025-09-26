ЦИК Молдавии отстранил от выборов партию «Великая Молдова»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отстранила от парламентских выборов оппозиционную партию «Великая Молдова», сообщил ТАСС.
Партию исключили на основании подозрений в незаконном финансировании. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Партию отстранили от выборов за два дня до голосования.
Глава партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ 27 июля вошла в санкционный список премьер-министра Молдавии Дорина Речана за поддержку усилий лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора.
26 сентября ЦИК Молдавии лишила права участия в парламентских выборах в республике и партию «Сердце Молдовы». По версии комиссии, партия не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов. В начале сентября у представителей «Сердце Молдовы» прошли обыски в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий и отмывании денег. Прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых, их отправили под домашний арест.
25 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания Молдавии стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. По ее словам, власти Молдавии настолько боятся выборов, что препятствуют выдвижению кандидатов.